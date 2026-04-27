Ausblick: SMS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SMS lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SMS die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass SMS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 25,56 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,79 Prozent auf 17,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 81,41 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 70,96 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 64,75 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 60,95 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at