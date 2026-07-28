Ausblick: Smurfit Westrock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Smurfit Westrock wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,411 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Smurfit Westrock noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,91 Milliarden USD gegenüber 7,94 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,35 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,34 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,34 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,12 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 31,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at