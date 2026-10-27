Ausblick: Smurfit Westrock stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Smurfit Westrock gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,596 USD aus. Im letzten Jahr hatte Smurfit Westrock einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,29 Milliarden USD gegenüber 8,00 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 32,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 31,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at