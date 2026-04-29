Ausblick: Smurfit Westrock vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Smurfit Westrock stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,398 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,730 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 7,57 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,44 USD je Aktie, gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 31,65 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 31,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at