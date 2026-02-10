Smurfit Westrock Aktie
Ausblick: Smurfit Westrock zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Smurfit Westrock stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,500 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 78,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,280 USD je Aktie erzielt worden waren.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,57 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,42 USD im Vergleich zu 0,820 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 31,23 Milliarden USD, gegenüber 21,11 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
