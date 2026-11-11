Snai a Aktie
WKN DE: A42EKD / ISIN: US83301J3086
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Snail A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Snail A wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,590 USD aus. Im letzten Jahr hatte Snail A einen Verlust von -1,050 USD je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 120,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,8 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Snail A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 30,5 Millionen USD aus.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD, gegenüber -3,650 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 99,5 Millionen USD im Vergleich zu 81,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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