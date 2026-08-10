Snai a Aktie

Snai a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42EKD / ISIN: US83301J3086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Snail A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Snail A veröffentlicht am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Snail A -2,200 USD je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 29,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 30,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,30 USD aus. Im Vorjahr waren -3,650 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 100,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 81,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Snail Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Snail Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Snail Inc Registered Shs -A- 4,75 4,40% Snail Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen