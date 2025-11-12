Snai a Aktie
WKN DE: A3DVG5 / ISIN: US83301J1007
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Snail A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Snail A stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Snail A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Snail A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,480 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 94,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 84,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
