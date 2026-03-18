Snai a Aktie
WKN DE: A3DVG5 / ISIN: US83301J1007
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Snail A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Snail A lädt am 19.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Snail A noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 23,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,750 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,050 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 18,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 84,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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