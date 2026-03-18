Snai a Aktie

Snai a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DVG5 / ISIN: US83301J1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Snail A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Snail A lädt am 19.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Snail A noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 23,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,750 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,050 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 18,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 84,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Snail Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Snail Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Snail Inc Registered Shs -A- 0,61 9,08% Snail Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX startet stabil -- DAX eröffnet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche. Der deutsche Leitindex eröffnet die Sitzung mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen