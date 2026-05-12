Ausblick: Snail A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Snail A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD. Das entspräche einem Verlust von 250,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,060 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 10,49 Prozent auf 18,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD, gegenüber -0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 92,0 Millionen USD im Vergleich zu 81,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at