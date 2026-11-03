Ausblick: Snap informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Snap wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

35 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,005 USD aus. Im letzten Jahr hatte Snap einen Verlust von -0,060 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 37 Analysten von einem Zuwachs von 14,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,73 Milliarden USD gegenüber 1,51 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 38 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,047 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 41 Analysten durchschnittlich auf 6,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,93 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net