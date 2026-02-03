Snap Aktie

WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

Analysen 03.02.2026 08:32:00

Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Snap öffnet die Bücher - womit Experten rechnen.

Snap gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 33 Analysten von einem Verlust von -0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 38 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,12 Prozent auf 1,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 37 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,330 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,420 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 42 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,91 Milliarden USD, gegenüber 5,36 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

EU vs. Apple, Snap, Google und Co.: Ermittlungen gegen US-Plattformen

Bildquelle: Daniel Krason / Shutterstock.com

