Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|Expertise vor Bilanz
|
05.05.2026 07:21:07
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Snap stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 32 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,068 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 37 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,53 Milliarden USD - ein Plus von 12,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,36 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,113 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 42 Analysten durchschnittlich auf 6,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,93 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
|
24.04.26
|Norwegen plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Snap-Aktie mit Kurssprung: Stellenabbau aufgrund von KI erfreut Anleger (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aktien von Snap, Reddit, Meta & Co.: Australische Behörden prüfen Einhaltung des Social-Media-Verbots (dpa-AFX)
|
26.03.26
|Snap-Aktie tiefrot: EU-Kommission ermittelt (dpa-AFX)
|
26.03.26
|EU warnt Pornoseiten wegen Zugang für Minderjährige und untersucht Snapchat (Dow Jones)
|
05.02.26
|Snap-Aktie dennoch schwächer: Snapchat-Mutter schreibt in Q4 schwarze Zahlen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
Aktien in diesem Artikel
|Snap Inc. (Snapchat)
|5,29
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.