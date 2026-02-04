Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Snap-On legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Snap-On wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,93 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Snap-On 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,24 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Snap-On 1,30 Milliarden USD umsetzen können.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,11 USD, gegenüber 19,51 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 4,75 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,11 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
