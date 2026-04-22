Ausblick: Snap-On stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Snap-On wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,75 USD aus. Im letzten Jahr hatte Snap-On einen Gewinn von 4,51 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,01 USD, gegenüber 19,19 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 4,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,16 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at