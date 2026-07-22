Ausblick: Snap-On vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Snap-On wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,95 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,87 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,72 USD je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,22 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,78 USD aus. Im Vorjahr waren 19,19 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 4,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at