Ausblick: Snap One stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Snap One lädt am 08.08.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2023 endete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,122 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,219 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,38 Prozent auf 272,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Snap One noch 296,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,545 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,700 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahr.

