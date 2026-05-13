Ausblick: SNC-Lavalin Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SNC-Lavalin Group wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,743 CAD je Aktie gegenüber 0,400 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,14 Prozent auf 2,74 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,98 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,48 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 11,79 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 10,96 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at