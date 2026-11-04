SNC-Lavalin Group Aktie

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WKN DE: A40787 / ISIN: CA04764T1049

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: SNC-Lavalin Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SNC-Lavalin Group lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SNC-Lavalin Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,10 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SNC-Lavalin Group 0,880 CAD je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,80 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,02 Milliarden CAD aus.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,99 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 15,48 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,12 Milliarden CAD, gegenüber 10,96 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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