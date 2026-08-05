SNC-Lavalin Group Aktie
WKN DE: A40787 / ISIN: CA04764T1049
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: SNC-Lavalin Group legt Quartalsergebnis vor
SNC-Lavalin Group lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,919 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 13,37 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,88 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,70 Milliarden CAD umgesetzt.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,96 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,48 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 11,98 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 10,96 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SNC-Lavalin Group Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: SNC-Lavalin Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: SNC-Lavalin Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SNC-Lavalin Group Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|SNC-Lavalin Group Inc Registered Shs
|54,38
|-2,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.