SNC-Lavalin Group Aktie

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WKN DE: A40787 / ISIN: CA04764T1049

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: SNC-Lavalin Group legt Quartalsergebnis vor

SNC-Lavalin Group lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,919 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 13,37 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,88 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,70 Milliarden CAD umgesetzt.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,96 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,48 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 11,98 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 10,96 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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