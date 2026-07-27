Ausblick: SNDL gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SNDL gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,005 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SNDL noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 236,2 Millionen CAD betragen, verglichen mit 176,8 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,020 CAD aus. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 922,0 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 677,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at