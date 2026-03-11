Ausblick: SNDL legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SNDL lädt am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,015 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 258,0 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 184,3 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,080 CAD je Aktie, gegenüber -0,260 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 951,9 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 671,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at