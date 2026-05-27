Ausblick: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Snowflake wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 42 Analysten von einem Gewinn von 0,319 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,290 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 39 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,32 Milliarden USD – ein Plus von 27,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 1,04 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 48 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,950 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 46 Analysten auf durchschnittlich 5,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at