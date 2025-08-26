Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake wird am Mittwoch die Zahlen des vergangenen Jahresviertels präsentieren.

Snowflake wird am 27.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 43 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,267 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,950 USD je Aktie vermeldet.

40 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 25,24 Prozent auf 1,09 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 48 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,860 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 46 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,53 Milliarden USD, gegenüber 3,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at