Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
|Bilanz voraus
|
26.08.2025 08:43:00
Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse
Snowflake wird am 27.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 43 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,267 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,950 USD je Aktie vermeldet.
40 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 25,24 Prozent auf 1,09 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 48 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,860 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 46 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,53 Milliarden USD, gegenüber 3,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Snowflakemehr Nachrichten
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: Snowflake zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.05.25
|Snowflake-Aktie weit im Plus: Snowflake macht erstmals Milliardenumsatz (finanzen.at)
|
21.05.25
|Ausblick: Snowflake öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Erste Schätzungen: Snowflake öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.02.25
|Starke Quartalszahlen treiben Snowflake-Aktie in die Höhe (finanzen.at)
|
26.02.25
|Ausblick: Snowflake zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Snowflakemehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Snowflake
|167,02
|-0,62%