Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
|Präsentation voraus
|
01.09.2026 07:32:06
Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Snowflake wird am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 42 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,447 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,890 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 39 Analysten einen Zuwachs von 29,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,48 Milliarden USD gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 47 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,950 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 44 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,11 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,68 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Snowflake
|
28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce im Minus (dpa-AFX)
|
28.05.26
|Snowflake-Aktie schießt nach Zahlen und Amazon-Deal nach oben: Skeptiker unter Druck (finanzen.at)
|
28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce legen zu (dpa-AFX)
|
28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce stabil (dpa-AFX)
|
27.05.26
|Ausblick: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Snowflake
Aktien in diesem Artikel
|Snowflake
|283,00
|-0,70%