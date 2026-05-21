Ausblick: So-Young International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

So-Young International wird am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,724 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 415,4 Millionen CNY betragen, verglichen mit 40,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,604 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,11 Milliarden CNY, gegenüber 211,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at