So-Young International Aktie
WKN DE: A2PH5X / ISIN: US83356Q1085
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21.05.2026 07:01:06
Ausblick: So-Young International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
So-Young International wird am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,724 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 415,4 Millionen CNY betragen, verglichen mit 40,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,604 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,11 Milliarden CNY, gegenüber 211,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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