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WKN DE: A2PH5X / ISIN: US83356Q1085

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24.03.2026 07:01:06

Ausblick: So-Young International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

So-Young International wird am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,681 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei So-Young International noch ein Verlust pro Aktie von -0,820 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 436,7 Millionen CNY für So-Young International, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 51,4 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,856 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,50 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 203,8 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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