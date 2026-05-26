Ausblick: Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs wird am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,55 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 63,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,69 Milliarden USD gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,71 USD, gegenüber 2,06 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 7,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at