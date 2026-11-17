Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs stellt am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,05 USD je Aktie gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 89,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,20 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Milliarden USD umgesetzt.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,36 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,48 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net