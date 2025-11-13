Ausblick: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz präsentiert am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,165 RON aus. Im letzten Jahr hatte Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz einen Gewinn von 0,100 RON je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,78 Milliarden RON – ein Plus von 2,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz 1,73 Milliarden RON erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,863 RON, gegenüber 0,800 RON je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 8,06 Milliarden RON, nachdem im Vorjahr 7,93 Milliarden RON generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at