Ausblick: Socket Mobile legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Socket Mobile präsentiert in der am 02.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,110 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Socket Mobile in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 4,8 Millionen USD im Vergleich zu 6,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,390 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 20,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at