WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: SoFi Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SoFi Technologies wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,115 USD. Das entspräche einer Verringerung von 60,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll SoFi Technologies 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 977,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SoFi Technologies 1,01 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,366 USD im Vergleich zu 0,390 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 3,56 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

