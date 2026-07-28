Ausblick: SoFi Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SoFi Technologies präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,108 USD aus. Im letzten Jahr hatte SoFi Technologies einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,597 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,390 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,70 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at