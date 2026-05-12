Ausblick: SoftBank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SoftBank stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,156 USD aus. Im letzten Jahr hatte SoftBank einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,52 Prozent auf 12,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,06 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 48,64 Milliarden USD, gegenüber 47,52 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at