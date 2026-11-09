Ausblick: SoftBank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SoftBank lädt am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,066 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,68 Milliarden USD – ein Minus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoftBank 13,00 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,650 USD, gegenüber 2,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 53,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,75 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net