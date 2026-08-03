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WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: SoftBank präsentiert Quartalsergebnisse

SoftBank wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,80 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SoftBank noch ein Gewinn pro Aktie von 3,00 JPY in den Büchern gestanden.

SoftBank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.757,33 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.658,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,92 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,35 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7.506,73 Milliarden JPY, gegenüber 7.038,68 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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