Ausblick: SoftBank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SoftBank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,33 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.747,19 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.659,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,95 JPY, gegenüber 10,99 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 6.954,49 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 6.544,35 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at