Ausblick: SoftBank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende SoftBank-Bilanz.

SoftBank öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass SoftBank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,61 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -64,780 JPY je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.957,25 Milliarden JPY - das würde einem Zuwachs von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.832,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 664,68 JPY, gegenüber 195,21 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 7.639,52 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 7.243,75 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at