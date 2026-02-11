Ausblick: SoftBank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SoftBank wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,103 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SoftBank -0,050 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,44 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,03 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,14 USD je Aktie, gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 48,97 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 47,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at