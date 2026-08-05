SoftBank Aktie
WKN DE: A1JSPB / ISIN: US83404D1090
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: SoftBank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SoftBank wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,069 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SoftBank 0,250 USD je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 12,23 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 12,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,366 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,90 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 52,28 Milliarden USD, gegenüber 51,75 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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