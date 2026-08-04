Ausblick: SoftBank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende SoftBank-Bilanz.

SoftBank wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass SoftBank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,94 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 72,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.820,34 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei SoftBank für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.956,67 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 109,30 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 873,51 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 8.361,09 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 7.798,65 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at