Ausblick: Software Acquisition Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Software Acquisition Group A wird am 11.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 33,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,8 Millionen USD aus.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,075 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 71,3 Millionen USD, gegenüber 51,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at