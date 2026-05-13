Software Acquisition Grou a Aktie

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WKN DE: A2QFQU / ISIN: US23130Q1076

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Software Acquisition Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Software Acquisition Group A wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,018 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 12,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 17,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD, gegenüber -0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 80,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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