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WKN DE: A2QFQU / ISIN: US23130Q1076

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Software Acquisition Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Software Acquisition Group A äußert sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen, dass Software Acquisition Group A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 20,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,198 USD, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 79,3 Millionen USD im Vergleich zu 71,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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