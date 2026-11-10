Software Acquisition Grou a Aktie
WKN DE: A2QFQU / ISIN: US23130Q1076
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Software Acquisition Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Software Acquisition Group A äußert sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen, dass Software Acquisition Group A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 20,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,198 USD, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 79,3 Millionen USD im Vergleich zu 71,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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