Ausblick: SOHGO SECURITY SERVICES informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SOHGO SECURITY SERVICES wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass SOHGO SECURITY SERVICES im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 82,60 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 89,90 JPY je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 130,15 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 127,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 297,06 JPY je Aktie, gegenüber 247,09 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 493,24 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 469,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

