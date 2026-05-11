Ausblick: Soiltech As Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Soiltech As Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,35 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Soiltech As Registered 0,660 NOK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 29,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 111,0 Millionen NOK gegenüber 85,6 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 7,41 NOK im Vergleich zu 3,97 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 495,5 Millionen NOK, gegenüber 400,8 Millionen NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at