Soiltech As Registered Shs Aktie

Soiltech As Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QF0 / ISIN: NO0010713571

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Soiltech As Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Soiltech As Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,35 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Soiltech As Registered 0,660 NOK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 29,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 111,0 Millionen NOK gegenüber 85,6 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 7,41 NOK im Vergleich zu 3,97 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 495,5 Millionen NOK, gegenüber 400,8 Millionen NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Soiltech As Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Soiltech As Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Soiltech As Registered Shs 7,44 0,54% Soiltech As Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen