Soiltech As Registered Shs Aktie
WKN DE: A40QF0 / ISIN: NO0010713571
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Soiltech As Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Soiltech As Registered gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen, dass Soiltech As Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,920 NOK je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 124,4 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 22,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 101,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,89 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,95 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 487,7 Millionen NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 400,8 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Soiltech As Registered Shs
|
29.10.26
|Ausblick: Soiltech As Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Soiltech As Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Soiltech As Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Soiltech As Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Soiltech As Registered Shs
|8,50
|3,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.