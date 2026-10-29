Soiltech As Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40QF0 / ISIN: NO0010713571

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Soiltech As Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Soiltech As Registered gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen, dass Soiltech As Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,920 NOK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 124,4 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 22,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 101,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,89 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,95 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 487,7 Millionen NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 400,8 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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