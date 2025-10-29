Ausblick: Soiltech As Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Soiltech As Registered wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,976 NOK gegenüber -1,250 NOK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 39,67 Prozent auf 94,5 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,03 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,00 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 383,1 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 273,9 Millionen NOK im Vorjahr.

