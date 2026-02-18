Soiltech As Registered Shs Aktie
WKN DE: A40QF0 / ISIN: NO0010713571
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Soiltech As Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Soiltech As Registered wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,655 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Soiltech As Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 NOK in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 92,7 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 15,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Soiltech As Registered einen Umsatz von 80,6 Millionen NOK eingefahren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,55 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,00 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 392,0 Millionen NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 273,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
