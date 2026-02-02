Sojitz CorpShs Aktie

WKN: 255124 / ISIN: JP3663900003

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sojitz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sojitz stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 139,07 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sojitz 147,66 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 4,53 Prozent auf 675,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 646,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 548,89 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 513,74 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.594,32 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 2.509,71 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

